Tobias Fuhrmann ist neuer Spielleiter

Heppenheim.Trotz anstehender Veränderungen blickte der Skatclub Starkenburger Buben bei seiner Jahreshauptversammlung im „Stadtgraben“ positiv in die Zukunft. Immerhin hat der Verein mittlerweile 15 Mitglieder, von denen elf regelmäßig dienstags ab 19 Uhr die Karten zum Reizen in die Hand nehmen. Darunter sind mit Gregor Wegmann und Tobias Fuhrmann sogar zwei echte „Jungspunde“ – beide Anfang der 80er Jahre geboren –, die frischen Wind in den Skatclub bringen.

Vor fast zehn Jahren sah es noch düsterer aus: Mit 13 Mitgliedern, davon mehr als zwei Drittel um die 70 Jahre, drohten die Starkenburger Buben zu überaltern. Für den Nachwuchs ist es oft nicht einfach, sich von Beruf und Familie einen Abend in der Woche loszueisen. Umso erfreulicher ist es für den Club, dass sich auch die beiden jüngeren Mitglieder im Rahmen ihrer Möglichkeiten engagieren.

Walter Schmitt abgelöst

Während Gregor Wegmann aus beruflichen Gründen kein Vorstandsamt bekleiden kann, sich aber dennoch um das Anwerben neuer Mitglieder kümmert, hat sich Tobias Fuhrmann jetzt als Spielleiter in die Pflicht nehmen lassen. Zuvor hatte Walter Schmitt acht Jahre die Funktion inne und schon im vergangenen Jahr bekanntgegeben, das Amt in jüngere Hände geben zu wollen.

Kassenprüfer Fuhrmann bestätigte Kassenwart Ralf Reissner eine einwandfrei geführte Kasse, woraufhin der Vorstand einstimmig entlastet wurde. In ihren Ämtern bestätigt wurden Vorsitzender Walter Holzer, Stellvertreter Ewald Röder, Kassenwart Ralf Reissner sowie Schriftführerin und Pressewartin Dagmar Jährling.

Ein Höhepunkt der Jahreshauptversammlung ist stets die Ehrung des Vereinsmeisters. In diesem Jahr beglückwünschte Walter Holzer Ralf Reissner, der bei 47 Teilnahmen 50 391 Punkte erspielt hatte. Zweiter wurde Ewald Röder mit 47 320 Punkten aus derselben Anzahl von Teilnahmen und Dritter Tobias Fuhrmann mit 45 176 Punkten aus 44 Teilnahmen. Sie haben sich für die Teilnahme an der südhessischen Einzelmeisterschaft Ende Januar in Stockstadt qualifiziert.

Für die Damen fährt Dagmar Jährling nach Stockstadt, für die Senioren Uwe Jandousek. Für seine zehnjährige Mitgliedschaft bei den Starkenburger Buben wurde Skatbruder Gerold Mitsch geehrt. Weil er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an den Skatabenden teilnehmen kann, hatte sich der Vorstand etwas Besonderes ausgedacht, nämlich eine Runde bei Gerold Mitsch zu Hause. Schon seit einer Weile wird der passionierte Skatbruder von einigen „Buben“ besucht.

Thema war auch der anstehende Spielstättenwechsel. Seit 2011 nannten die „Buben“ den „Stadtgraben“ ihr Zuhause, wo sie von Wirt Adi Dörsam gut aufgenommen wurden. Da das Lokal wie bekannt nach Fastnacht schließt, werden sich die Skatbrüder ab März immer dienstags um 19 Uhr in der Stadiongaststätte „Anstoß“ treffen, wo sie der FC Sportfreunde willkommen heißt.

Der Skatclub hofft, dass dann auch Dörsam Zeit zum Spielen findet. Den anschließenden Preisskat gewann Jahresmeister Ralf Reissner mit 1340 Punkten, gefolgt von Tobias Fuhrmann (1255) und Dagmar Jährling (1144). Die Stadtmeisterschaft findet am 28. Dezember (Samstag) ab 14 Uhr im „Stadtgraben“ statt. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 19.12.2019