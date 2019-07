Tommy sucht ein neues Zuhause

Der kleine Tommy braucht klare Ansagen. © Tierheim Heppenheim

Heppenheim.Auch wenn er knuffig aussieht, braucht Tommy hundeerfahrene Menschen, die ihm Führung und Sicherheit bieten. Ins Tierheim kam der am 2. Dezember 2013 geborene Bologneser-Mix, weil seine Besitzer nicht mehr mit ihm zurechtkamen. Der kastrierte Rüde gab in seinem Zuhause den Ton an und erhob folglich Besitzansprüche.

Decke, Körbchen, Spielzeug und selbst sein Futter hat er vehement verteidigt und ist seinen früheren Besitzern wohl ordentlich auf der Nase herumgetanzt. Klare Regeln sind für Tommy sehr wichtig und es muss noch mit ihm gearbeitet werden, weshalb der Rüde nicht zu kleinen Kindern vermittelt werden soll.

Wie sich im Tierheim herausgestellt hat, zeigt sich Tommy, sobald er seinen Platz gefunden und Vertrauen gefasst hat, durchaus verschmust und fordert auch zum gemeinsamen Spielen auf. Wer Interesse an Tommy hat und dem Hund ein neues Zuhause geben möchte, meldet sich im Tierheim unter Telefon 06252/72637. jn

