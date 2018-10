Transporter für den Hilfsverein

Heppenheim.Die Aktion Mensch hat 2018 den Psychosozialen Hilfsverein (PsH) Heppenheim mit einer Spende in Höhe von 4500 Euro unterstützt und so den Kauf eines neuen Transporters ermöglicht. Die Zuwendung ist nur eines von vielen Projekten, die die Aktion Mensch in der Region fördert. Das geschieht seit Jahrzehnten und gehört zu ihrem Selbstverständnis, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Psychosoziale Hilfsverein Heppenheim widmet sich der Verbesserung der Lebensqualität psychisch kranker Menschen. Seit seiner Gründung im Jahr 1874 fördert der Verein die Integration psychisch kranker Menschen in die Gesellschaft. Die Arbeit des Vereins ist darauf ausgerichtet, ihren Klienten ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft erkennbar zu erhalten und ihre Rückkehr in ein selbst bestimmtes Alltagsleben zu erleichtern.

Der Verein betreibt zurzeit eine Tagesstätte, Betreutes Einzelwohnen und Wohngemeinschaften für psychisch erkrankte Menschen, Wohngemeinschaften für methadonsubstituierte Suchtkranke Menschen sowie ein Zuverdienst-Arbeits-Projekt (ZAP). Für Letzteres benötigt der Verein ein zuverlässiges Fahrzeug, mit dem Materialien von den Auftraggebern abgeholt und nach erfolgreicher Bearbeitung zurückgebracht werden.

Innerhalb des ZAP ist ein neues Projekt entstanden: das Buchprojekt. Hier werden gespendete Bücher aus der Bevölkerung im Internet verkauft. „Die großzügigen Spenden erleichtern unsere Arbeit sehr. So ist es für uns leichter, unsere Klienten am alltäglichen Leben teilnehmen zu lassen“, sagt Angela Abel, Geschäftsführerin des PsH.

Der PsH ist immer dankbar für weitere Buchspenden oder Arbeitsaufträge. Das ZAP sitzt in der Kalterer Straße. 29 in Heppenheim und ist telefonisch unter 06252/ 910 6166 zu erreichen. zg

