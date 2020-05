Trauer um Achim Krüger

Heppenheim.Hans-Joachim Krüger kam 1976 aus beruflichen Gründen an die Bergstraße. Heppenheim wurde zu seiner zweiten Heimat, obwohl er stets mit Berlin in Kontakt blieb. Durch sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement gehörte er in Heppenheim zu den bekannten Persönlichkeiten. Er war Kommunalpolitiker, Fastnachter und Reiseleiter. Am 25. April ist „Achim“ Krüger im Alter von 83 Jahren nach schwerer

