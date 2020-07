Trauer um Georg Allendorf

Heppenheim.Der Tennisclub Blau-Weiß Heppenheim trauert um Georg Allendorf. Nach schwerer Krankheit ist das Ehrenmitglied am 5. Juli mit 88 Jahren verstorben. „Der Name Allendorf ist fest verbunden mit der Entwicklung des Vereins, insbesondere seit den Anfängen nach dem Zweiten Weltkrieg. Georg Allendorf und seine Frau Bärbel sind maßgebliche Personen in der Chronik des Tennissports in Heppenheim“, schreibt Vorsitzender Christopher Hörst. Mit dem Verstorbenen verliere der TCH ein treues und engagiertes Mitglied.

Mit 24 Jahren übernahm Georg Allendorf zunächst als Sportwart, dann als Schriftführer Verantwortung für die Aufbauarbeit und Entwicklung des Vereins. 1969 wurde er zweiter Vorsitzender. „Damit verbunden war der Startschuss für eine heute noch erlebbare Etablierung des Tennissports in Heppenheim“, schreibt der Verein.

Vorsitzender ab 1976

Von 1969 bis 1976 wurde die vereinseigene Anlage „In der Lahrbach“ aufgebaut. „Dass sich Georg Allendorf 1976 in die Pflicht nehmen ließ und den Vorsitz des TC übernahm, spricht für seine verantwortungsvolle Verbundenheit“, heißt es weiter. In seine Amtszeit fallen auch der Bau des Clubhauses 1979 und die 75-Jahr-Feier 1981. „Als Georg Allendorf 1982 das Steuer des Tennisclubs an seinen Nachfolger übergab, endete ein 25 Jahre langes beispielgebendes Engagement“, so der Vorsitzende.

Unter Allendorfs Führung hatte sich der Club von 230 auf 500 Mitglieder verstärkt und auch der Jugendbereich, heute eine wesentliche Säule des Vereins, war auf 180 Tennisbegeisterte angewachsen. Für die zahlreichen Meilensteine, die den TCH zu dem Verein heutiger Prägung gemacht haben, wurde Georg Allendorf zum Ehrenmitglied ernannt. Und als der Club 2006 seinen 100. Geburtstag feierte, war er bereits 50 Jahre Mitglied.

Auch sportlich erfolgreich

„Neben seinem unermüdlichen Engagement im Vorstand waren seine sportlichen Erfolge ebenso beeindruckend“, schreibt der Verein weiter. So wurde Allendorf zwischen 1953 und 1982 bis heute unerreicht insgesamt zwölfmal Clubmeister im Herren-Einzel sowie je fünfmal im Herren-Doppel und im Mixed, dreimal davon zusammen mit seiner Frau Bärbel. Auch über Heppenheim hinaus war er erfolgreich, darunter als Hessenmeister im Doppel der Klasse B 1960 und Hessischer Seniorenmeister im Doppel 1980.

Auch nach seinem Ausscheiden aus dem Vorstand fühlte er sich „seinem“ TCH immer noch eng verbunden, nahm an allen Mitgliederversammlungen teil und ließ sich noch gerne in die Pflicht nehmen. So ist so manche Clubzeitung und auch die Festschrift zum 100-jährigen Bestehen durch seine Hände gegangen. Der Hessische Tennisverband würdigte Georg Allendorfs Wirken mit der Verleihung der Goldenen Ehrennadel.

Vorbild für alle Tennisspieler

„Nun ist Georg Allendorf vom Platz gegangen und viele in seinem TC Heppenheim werden ihn sehr vermissen. Er wird für diejenigen, die heute Verantwortung tragen, ein Vorbild und für alle Tennisspieler in Heppenheim einer der Väter der heutigen Tennisanlage bleiben. Wir verneigen uns vor ihm und sprechen seiner Frau Bärbel und seinen Angehörigen unser tief empfundenes Beileid aus“, so Hörst. zg/Bild: TC Heppenheim

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.07.2020