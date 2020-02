Trauer um Jürgen Mang

Jürgen Mang © Privat

Heppenheim.Am 6. Februar verstarb im Alter von 71 Jahren nach schwerer Krankheit Studiendirektor Jürgen Mang, langjähriger Lehrer am Starkenburg-Gymnasium sowie Ausbilder am Studienseminar. „Viele Schülergenerationen erinnern sich mit Sicherheit sehr gerne an ihren humorvollen und ausgesprochen fachkompetenten Biologie- und Chemielehrer“, heißt es in der Mitteilung von Gymnasium und Studienseminar. Mang habe Schüler aller Jahrgangsstufen für Naturwissenschaften begeistert. Über den Unterricht hinaus sei er aufgrund seiner zugewandten Art auch gefragter Ansprechpartner und Ratgeber bei schulischen und außerschulischen Problemen gewesen.

Jürgen Mang blieb dem Starkenburg-Gymnasium ein Leben lang treu: Er war dort bereits Schüler, später dann Lehramtsanwärter und bis zu seiner Versetzung in den Ruhestand Lehrer. Er gehörte dem ersten Jahrgang an, der 1967 am „neuen“ Starkenburg-Gymnasium in der Gerhart-Hauptmann-Straße die Reifeprüfung ablegte. Im Jahr 1982 ging Mang ans Studienseminar und widmete sich bei nur noch geringen schulischen Verpflichtungen vor allem der Ausbildung von angehenden Chemielehrern. 2017 war er, obwohl bereits gesundheitlich angeschlagen, an Organisation und Durchführung des „Goldenen Abiturs“ seines Jahrgangs am Starkenburg-Gymnasium maßgeblich beteiligt. Ein von ihm bei dieser Gelegenheit auf dem Schulgelände gepflanzter Maulbeerbaum soll immer an Jürgen Mang erinnern. An der Seite seiner Frau Elke habe Mang im Ruhestand gerne die Pflanzen-und Tierwelt in der näheren Umgebung beobachtet und auch fotografiert. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020