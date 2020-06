Trauer um Otto Ratzka

Bergstraße.Der Jagdklub St. Hubertus Bergstraße trauert um sein langjähriges Mitglied und Ehrenmitglied Otto Ratzka, der vor einer Woche nach längerer Krankheit verstorben ist. „Ratzka war ein über die Grenzen des Kreisgebietes hinaus angesehener Waidmann und Hundeführer und der Bevölkerung insbesondere als Jagdpächter des Revieres Heppenheim IV bekannt, das er seit 1956 betreute“, schreibt der Klub.

Weiter heißt es: „Otto Ratzka war ein gewissenhafter Jäger, der sehr großen Wert auf Waidgerechtigkeit und Einhaltung der jagdlichen Traditionen legte und fast täglich in seinem Revier anzutreffen war. Jagdliche Fehler wurden streng gerügt, wodurch er seine Mitjäger zum gewissenhaften und verantwortungsvollen Handeln erzog.

Unbequem und hartnäckig

Auch die Hege wurde bei ihm großgeschrieben. Wenn es darum ging, Maßnahmen zum Schutz des Wildes durchzusetzen, konnte er auch unbequem und hartnäckig sein. So hat er es zum Beispiel nach fast zweijähriger Verhandlung geschafft, die Genehmigung für die Errichtung eines Wildschutzzaunes entlang der Umgehungsstraße bei Erbach zu erhalten, nachdem dort zahlreiche Rehe dem Verkehr zum Opfer gefallen waren.“

Otto Ratzka wurde 1931 in Podiwitz/Mähren im heutigen Tschechien als Sohn des erzbischöflichen Forstbeamten Karl Ratzka und seiner Ehefrau Else, einer Hotelierstochter, geboren. Sein Leben stand ganz im Zeichen des Berufes und der Jagd. Nach der Vertreibung der Familie 1946 wurde Heppenheim seine zweite Heimat, in der er auch seine berufliche Karriere mit einer Elektrikerlehre bei der Firma Vock begann.

Erfolgreiches Berufsleben

Nach verschiedenen weiteren Stationen wechselte Ratzka 1955 zur Firma BBC nach Lampertheim, wo in den 60er Jahre der neue Geschäftsbereich Halbleiterfertigung aufgebaut wurde. Es folgten weitere Stationen als Industriemeister, Montage- und Fertigungslinienleiter sowie Sachgebietsleiter Technischer Einkauf. Nach erfolgreichem Berufsleben ging Otto Ratzka 1988 in den vorzeitigen Ruhestand.

Mit angeborener Leidenschaft zu Natur und Jagd legte der Wahl-Heppenheimer 1956 die Jägerprüfung ab und wurde Mitglied im Jagdklub St. Hubertus, dessen Jagdhorn-Bläsergruppe er 64 Jahre lang angehörte. Es folgten mehrere Jahre mit zahlreichen Ehrenämtern im Zeichen der Jagd und des Waidwerks. So war Ratzka 14 Jahre lang Leiter des Hegerings Bergstraße und Sachkundiger für Rehwild sowie 22 Jahre lang Mitglied im Kreisjagdbeirat, davon 18 Jahre als Vorsitzender.

Ehrenmitglied seit 2011

Vom Jagdklub St. Hubertus Bergstraße wurde er 2011 zum Ehrenmitglied ernannt. Vom Landesjagdverband Hessen, dem Deutschen Jagdverband und dem Bergsträßer Jagdklub wurden ihm für seine vielfältigen Tätigkeiten zahlreiche Ehrungen zuteil. So wurde Otto Ratzka 2006 mit dem Landesehrenbrief für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet. 2016 folgte die Verleihung der Goldenen Ehrennadel durch den Landesverband.

„Bei seinen Freunden sowie seinen Jagd- und Bläserkameraden hinterlässt Otto Ratzka eine große Lücke. Der Jagdklub St. Hubertus Bergstraße trauert mit seinen Angehörigen, insbesondere seiner Ehefrau Maria, und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, heißt es abschließend. zg/Bild: Stadler

