Trauer um Pfarrer Hermann Gunkel

Heppenheim.Die evangelischen Kirchengemeinden in Heppenheim trauern um Hermann Gunkel, der 16 Jahre lang Pfarrer in Heppenheim war. Anfang Mai blickte Gunkel auf sein 60-jähriges Ordinationsjubiläum zurück, am 23. August wäre er 90 Jahre alt geworden. Er starb friedlich in der Nacht zum 24. Juli. Die Trauerfeier findet am 28. August in der Lazaruskirche auf dem Gelände der Nieder-Ramstädter Diakonie statt.

Heppenheim lernte der gebürtige Pfungstädter in den letzten Kriegsjahren kennen. Als seine Darmstädter Schule wegen drohender Luftangriffe 1944 den Betrieb einstellte, meldete er sich in der Heppenheimer Oberrealschule an und pendelte bis Kriegsende täglich in die Kreisstadt. Die Heilig-Geist-Kirche, seine spätere Wirkungsstätte, betrat Gunkel erstmals zum Treffen des hessen-nassauischen Kindergottesdienstverbandes Ende der 40er Jahre.

Nach dem Abitur studierte Hermann Gunkel evangelische Theologie. Er heiratete seine Frau Hilde, eine Deutsch- und Religionslehrerin und die drei Kinder Mechtild, Dietmut Elke und Ulrich kamen zur Welt. 1972 kam die Familie nach Heppenheim, wo Gunkel bis zu seiner Berufung zum Pfarrer und Vorstandsvorsitzenden der Nieder-Ramstädter Heime (heute: Nieder-Ramstädter Diakonie) im Jahr 1988 mit dem Kirchenvorstand die Geschicke der Heilig-Geist-Gemeinde steuerte.

Jugendarbeit war ihm wichtig

Daneben war er Seelsorger am Kreiskrankenhaus. Kindergottesdienst, Konfirmanden- und Jugendarbeit sowie Kirchenmusik waren dem Pfarrer wichtige Anliegen im Gemeindedienst. Darüber hinaus war er seit 1979, also bereits während seiner Heppenheimer Amtszeit, Mitglied im Verwaltungsrat der Nieder-Ramstädter Heime und in der Gesellschafterversammlung der ehemaligen Zwingenberger Jugendhilfeeinrichtung Orbishöhe.

Daneben war Hermann Gunkel publizistisch und bis zuletzt als Autor tätig. In seiner Amtszeit wurden Kirche und Pfarrhaus renoviert und 1978 das Oberlinhaus fertiggestellt, in dem Kindergarten, Altentagesstätte und Erwachsenenbildung untergebracht waren.

Mit Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1994 wählte Hermann Gunkel gemeinsam mit seiner Frau den Mühltaler Ortsteil Waschenbach als Ruhesitz. Auch nach seinem Weggang aus Heppenheim brach der Kontakt nie ab: Stets hielten der frühere Pfarrer und seine Frau die Verbindung zu Freunden und Bekannten aufrecht. zg/Bild: Heilig-Geist-gemeinde

