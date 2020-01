Trauer um Pfarrer Manfred Röhrig

Heppenheim.Manfred Röhrig ist tot. Der Pfarrer im Ruhestand starb am vergangenen Freitag im Alter von 84 Jahren in seiner Heimatstadt Heppenheim. Der gebürtige Kreisstädter ist in 30er und 40er Jahren in Kirschhausen und Sonderbach aufgewachsen, wo sein Vater den Steinbruch betrieb. Während Röhrigs Bruder Gerhard, der vorige Woche seinen 80. Geburtstag feierte, das Unternehmen übernahm und ausbaute,

