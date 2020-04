Trauer um Rudolf Roth

Heppenheim.Er wurde in Bensheim geboren und war als Pfarrer und Religionslehrer in Heppenheim aktiv. Jetzt ist Rudolf Roth verstorben. Das Requiem und die Beisetzung werden wegen der Corona-Krise zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Hermann-Josef Herd, ebenfalls Pfarrer i. R. aus Heppenheim, hat den folgenden Nachruf verfasst.

„Viele werden sich noch gern an Rudolf Roth erinnern. Geboren wurde er am 27. April 1936 in Bensheim. Von 1972 bis 1983 wirkte er als Pfarrer und Religionslehrer am Starkenburg-Gymnasium und als Pfarrvikar in Kirschhausen. In Altenstadt, wo er seinen Ruhestand verbrachte, ist Rudolf Roth nach längerer Krankheit am 21. März gestorben. Die Diözese Mainz dankt Pfarrer Rudolf Roth für seinen langjährigen Dienst als Priester. Das schreibt Weihbischof und Generalvikar Udo Bentz in einer offiziellen Bistumsnachricht.

Ich kannte Rudolf Roth nicht nur von der gemeinsamen Zeit im Mainzer Priesterseminar, sondern auch als ehemaligen Pfarrer von St. Peter, wo er auf viele Spuren dieses charismatischen Priesters stieß. Er schätzte ihn nicht zuletzt wegen seiner besonderen Begabung, den Glauben auf unkonventionelle Art zu verkündigen und in der Liturgie zu feiern. So konnte Pfarrer Roth viele junge und ältere Menschen in ihren Fragen und in ihrer Suche nach Gott ansprechen und auch über die Grenzen der Kirche hinaus begeistern.

Abitur am AKG

Rudolf Roth, ursprünglich evangelisch getauft, konvertierte kurz vor seinem Abitur am Alten Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim zum katholischen Glauben, am 16. April 1957. So steht es im Taufbuch von St. Georg. Danach studierte Roth in Mainz und Paris Katholische Theologie und wurde am 2. März 1963 von Bischof Hermann Volk zum Priester geweiht. Im Seminar hatte er die Aufgabe des Kantors übernommen.

Es folgten Kaplansjahre in zahlreichen Pfarreien, bis Rudolf Roth nach Heppenheim kam, um in einer Priestergemeinschaft zu leben. Er war nun als Studienrat im Kirchendienst am Starkenburg-Gymnasium und später auch als Pfarrvikar in Kirschhausen tätig. Er gründete die Pfadfinder und den Singkreis, die beide bis heute bestehen. Die zahlreichen Fahrten, Zeltlager und Kletterfreizeiten mit Rudolf Roth bleiben ebenso unvergessen wie die Begegnungen in Taizé und bei der Schwesterngemeinschaft von Mazille.

Frankreich war seine zweite Heimat. So schloss sich für Pfarrer Roth nach den Jahren in Heppenheim eine Sabbatzeit an bei den Brüdern von Jerusalem in Paris. Danach wirkte er als Pfarrer in Dietzenbach und bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2003 als Krankenhaus- und Altenheimseelsorger in Bad Nauheim. Auch in seinem Ruhestand war Rudolf Roth aktiv und pflegte viele Kontakte und Freundschaften.

Als Pilger auf dem Weg

In Altenstadt, wo er zuletzt wohnte, versammelte er verschiedene Gruppen zu Bibelkreisen, Seminaren und Gottesdiensten und unternahm Reisen nach Assisi, zur nahegelegenen Benediktinerinnenabtei Engelthal oder der evangelischen Schwesterncommunität Casteller Ring Schwanberg im Steigerwald. Stets sah sich Rudolf Roth als Pilger auf dem Weg.

Noch kurz vor seinem Tod wollte er den ihm so vertrauten Wallfahrtsort Maria Einsiedel besuchen. Das war ihm jedoch gesundheitlich nicht mehr möglich. Nachdem er sich von seinen Freunden bewusst verabschiedet hatte, wurde sein Pilgerweg vollendet, auf der anderen Seite der Wirklichkeit. Generalvikar Udo Bentz bat in einem Schreiben um ein Memento für den Verstorbenen.“ zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 04.04.2020