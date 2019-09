Treffen der Jahrgänge

Heppenheim.Die Heppenheimer Jahrgänge geben für die kommenden Tage folgende Termine bekannt:

1935/36: Der nächste Stammtisch findet morgen (Donnerstag) im Restaurant „Am Stadtgraben“ statt.

1939/40: Am 12. September (Donnerstag) findet eine Wanderung ab Lampertheim statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Europaplatz.

1943/44: Treffpunkt für die Tagesfahrt morgen (Freitag) nach Miltenberg mit Stadtführung, Brauereibesichtigung und Schifffahrt ist am Stadion. Die Abfahrt erfolgt um 8 Uhr, bitte Teller, Tasse und Besteck mitbringen.

1944/45: Die Abfahrt zur fünftägigen Holland-Reise erfolgt am 19. September (Donnerstag) um 8 Uhr auf dem Europaplatz.

1963/64: Der nächste Stammtisch findet am 12. September (Donnerstag) ab 19.30 Uhr im „Halben Mond“ statt. Anmeldung per E-Mail an jahrgang1963-64@m.rettig.de, Neuzugänge sind willkommen. zg

