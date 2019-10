Trommeln für die Oase

Heppenheim.Seit einer organisatorischen Neuausrichtung wurde aus der städtischen Jugendpflege die Stadtjugendförderung. Diese möchte bei Kindern und Jugendlichen ihre Angebote bekannter machen. Mit einer Werbekampagne startet die Jugendförderung am Halloween-Sonntag, 27. Oktober, von 13 bis 18 Uhr in der Heppenheimer Innenstadt. An einem Infostand neben dem Stadthaus, Ecke Zwerchgasse, wirbt das Team der Jugendförderung für einen Besuch im Jugendzentrum Oase (JO) in der Weiherhausstraße 14. Dieses wurde renoviert und neu ausgestattet und hat den Angaben zufolge auch sein Angebot unter anderem um neue Internet-PCs und Free Wifi erweitert.

Im JO fänden Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 20 Jahren eine Anlaufstelle, die man auch aufsuchen könne, wenn man nur mit Freunden chillen will. In den Betreuern fänden die Jugendlichen vertrauensvolle Ansprechpartner. Am JO stünden ausreichend Fahrradständer zur Verfügung, der Stadtbus der Linie 678 hält nahe beim Jugendzentrum an der Haltestelle Dieselstraße. In Einzelfällen werde das Team Jugendförderung eine sichere Heimfahrt anbieten.

Fragebögen liegen bereit

Am Info-Stand liegen Flyer und Fragebögen bereit, über die die Kinder und Jugendlichen anonym mitteilen können, was ihnen an den bisherigen Angeboten gefällt oder was verändert oder ergänzt werden sollte. Hier setzt die Jugendförderung auf Mitwirkung und Mitgestaltung durch die Jugendlichen, um ihnen möglichst passende Angebote zu machen. Jeder, der einen ausgefüllten Fragebogen am Infostand zurückgibt, erhält im Gegenzug ein Geschenk. Außerdem kann man an einer Verlosung von Gewinngutscheinen teilnehmen.

Auch im November wird die Jugendförderung an verschiedenen Stellen des Stadtgebiets sowie bei den Schulen und am Heppenheimer Bahnhof ihren Infostand aufstellen, um für die städtische Einrichtung zu werben. Die Öffnungszeiten im JO gelten nach wie vor: Montag: Youngster-Tag für Kinder von 8 bis 12 Jahren (14 bis 17 Uhr); Dienstag: offener Treff, 12 bis 20 Jahre (14 bis 17 Uhr); Mittwoch und Donnerstag: offener Treff, 12 bis 20 Jahre (14 bis 19 Uhr); Freitag: offener Treff, 14 bis 20 Jahre (16-21 Uhr). zg

