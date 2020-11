Trotz Corona eine wunderbare Saison

Heppenheim.Mit der immer früher einsetzenden Dämmerung geht auch beim Heppenheimer Aeroclub so langsam das Jahr zu Ende. Trotz Corona-Pandemie sei es möglich gewesen, „eine wunderbare und ausgedehnte Flugsaison“ zu erleben, heißt es in einer Mitteilung. Im Februar und März ging es zunächst in den Endspurt der Winterarbeit, damit alle Flugzeuge rechtzeitig zur Flugsaison bereit waren. Allerdings sorgte der Ausbruch der Corona-Pandemie dafür, dass die Saison erst Anfang Mai unter entsprechenden Auflagen beginnen konnte.

Die Ausbildung der Flugschüler schritt dennoch schnell voran. Im Laufe der Saison konnte der Verein fünf neue Flugschüler in seinen Reihen begrüßen, es gab zwei erste Alleinflüge von Flugschülern und zwei praktische Prüfung zur Erlangung der Segelfluglizenz. Des Weiteren wurde auch der Motorsegler ASK-16 oft verwendet. Letzten Endes durften die Mitglieder zwei Flugschülern zur bestandenen Prüfung auf dem Motorsegler gratulieren.

In den vergangenen Jahren gab es meistens zwei Fluglager auf dem Flugplatz in Heppenheim, wobei eine Woche lang jeden Tag geflogen wurde. Dieses Jahr konnte jedoch nur eines von beiden im August stattfinden, wobei aufgrund der Corona-Regeln gezeltet wurde, anstatt im Vereinsheim zu übernachten.

850-Kilometer-Flug absolviert

Währenddessen machten zwei Vereinsmitglieder mit der vereinseigenen ASK-16 einen Urlaub, bei dem sie das Flugzeug bis nach Sisteron in Südfrankreich und zurück flogen. Außerdem erreichte ein Vereinsmitglied mit einem 850-Kilometer-Flug über neun Stunden den vierten Platz bei der Deutschen Segelflugmeisterschaft in der 18-Meter-Klasse (bedeutet: mit einem Flugzeug von maximal 18 Metern Flügelspannweite).

Schließlich gab es sogar zwei Wettbewerbe, an denen der Verein teilgenommen hat: das Jugendvergleichsfliegen in Reinheim Mitte September sowie den Kampf um den „Opa-Wolf-Pokal“ auf dem Flugplatz Altenbachtal Anfang Oktober.

Nach nunmehr insgesamt 1350 Windenstarts haben die Vereinsmitglieder die Werkstatt für die Winterarbeiten bereitgemacht, bei denen der Flugzeugpark wieder für die nächste Saison flottgemacht wird. Aufgrund der Infektionslage ist die Werkstattarbeit häufig wechselnden Auflagen unterworfen, die die Mitglieder kurzfristig umsetzen müssen. „Wir hoffen trotzdem, alles rechtzeitig fertigstellen zu können“, schreibt der Aeroclub. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 24.11.2020