Heppenheim.Am 29. Dezember (Sonntag) feiert ab 18 Uhr „Ganz oder gar nicht“, die neue Theaterproduktion von Musical for Events, Premiere auf der Kleinkunstbühne im „Halben Mond“. Die turbulente Komödie wurde mit viel Musik neu inszeniert. „Fünf Freunde ohne Talent und ohne Arbeit befinden sich inmitten einer Misere aus Schulden und ehelichen Scherbenhaufen. Eines Tages fassen sie den mutigen Entschluss, mit Männer-Striptease eine neue Existenz zu gründen“, heißt es in der Ankündigung. Das Stück ist nach der Premiere noch am 17. Januar ab 20 Uhr, am 8. März ab 18 Uhr und am 25. April ab 20 Uhr zu sehen. Tickets gibt es unter Telefon 06252/3051375. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 11.11.2019