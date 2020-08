Über 50 Fledermäuse gerettet

Heppenheim.Eine sogenannte Invasion von über 50 Zwergfledermäusen hat kürzlich Zuflucht in einem großen Wohnkomplex in Heppenheim gesucht. „Im Spätsommer lösen sich die Fortpflanzungskolonien unserer heimischen Fledermausarten auf und die Jungtiere gehen nach und nach selbst auf die Jagd nach Insekten. Dabei kommt es gelegentlich zu Wohnungseinflügen von unerfahrenen Jungtieren, die sich verflogen haben oder die Umgebung nach neuen Quartieren erkunden“, erklärt Angelika Emig-Brauch vom Heppenheimer Verein Mensch, Umweltschutz, Natur- und Artenschutz.

Wohlbehalten ziehen lassen

In den hohen Fluren, Spalten und Ecken des Gebäudes hatten sich die Tiere Tagesverstecke gesucht, worauf die Fledermausexpertin zur Hilfe gerufen wurde. „Ein Teil der Fledermäuse fand eigenständig den Weg durch die in der Abenddämmerung weit geöffneten Fenster nach draußen. Weitere Tiere konnten mit Unterstützung einiger Bewohner behutsam von ihren Tagesverstecken abgesammelt, anschließend versorgt und wohlbehalten wieder in die Freiheit entlassen werden“, so Emig-Brauch.

„An einigen Gebäuden kommt es alljährlich zu diesem Phänomen. Um eine Wiederholung von Einflügen der ortstreuen Fledermäuse in die Gebäude zu vermeiden, wird als langfristige Lösung die Anbringung von Fliegengittern an den Flurfenstern empfohlen“, erklärt die Expertin.

Allabendliche Jagd

Die Zwergfledermaus ist die am häufigsten in Deutschland vorkommende Fledermausart und gehört neben der Mücken- und Rauhautfledermaus zu den kleinsten heimischen Arten. „Enge Spalten, etwa hinter Dachverschalungen, Fensterläden, Fassadenverkleidungen oder in Mauerritzen, nutzt die Zwergfledermaus als Sommer- oder Winterquartier. Allabendlich kann man sie dann bei der Jagd um die Häuser beobachten. Gern nutzen die Tiere dabei das hohe Insektenangebot im Bereich von Straßenlaternen“, so Angelika Emig-Brauch weiter.

Wer Fledermausquartiere kennt oder Fledermäuse findet, kann dies bei der Expertin melden. Seit nunmehr über 30 Jahren beraten die Fachleute Interessierte rund um ihre tierischen Mitbewohner, erfassen ehrenamtlich Fledermausbestände, helfen im Rahmen von Sanierungen beim Erhalt der Quartiere und pflegen verletzt aufgefundene Fledermäuse. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.08.2020