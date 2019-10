Über das Älterwerden

Heppenheim.Die Zahl älterer Menschen nimmt auch in Heppenheim immer mehr zu. Damit verbunden ist auch ein wachsendes Informationsbedürfnis zu Fragen des Älterwerdens, der Freizeitgestaltung, aber auch zu Kultur- und Bildungsangeboten.

In seiner Sitzung am heutigen Montag (21.) geht der Seniorenbeirat nun der Frage nach, was eigentlich der VdK als Sozialverband macht. Dabei wird der VdK seine Arbeit im Beirat vorstellen. Es sollen zudem Anregungen und Vorschläge zu Seniorenthemen allgemein besprochen werden. Die Sitzungen des Senioren-Parlaments sind in Heppenheim öffentlich. Gäste sind willkommen.

Treffpunkt ist um 17 Uhr der „Saal Maiberg“ im Rathaus. red

