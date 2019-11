Über Demokratie und Freiheit reden

Heppenheim.Am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. November, findet im Haus am Maiberg ein Workshop im Rahmen des Hessencampus-Projekts „Politik² – Die Zukunft der liberalen Demokratie“ statt. Ein Team unter der Leitung von Hans Blokland bietet eine Methode an, die es ermöglicht, auf Augenhöhe, informiert, respektvoll und kreativ mit unterschiedlichen Menschen über Demokratie, Freiheit, Diskriminierung, Respekt und Gleichberechtigung zu sprechen.

„Wer das schon mal probiert hat, weiß, dass es nicht so einfach ist. Solche Gespräche können schnell steif oder langweilig werden oder dazu führen, dass einem selbst an manchen Stellen einfach die Antworten auf wichtige Fragen fehlen“, heißt es in der Ankündigung. Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit gibt es im Internet. zg

Info: www.haus-am-maiberg.de/ veranstaltung

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.11.2019