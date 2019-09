Über Fachwerk und Backstein

Heppenheim.Auch in diesem Jahr beteiligen sich die Heppenheimer Altstadtfreunde wieder am bundesweiten Tag des offenen Denkmals am 8. September. Mit Vorsitzendem Gerhard Herbert haben Fritz Schneider und Richard Lulay eine Führung zum Thema „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“ zusammengestellt. Treffpunkt ist das Vautsche Viertel am Stelzenhaus hinter der Schloss-Schule.

