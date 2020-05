Ulrich Engel im Alter von 91 Jahren gestorben

Heppenheim.Im In- und Ausland hat er sich als Sprachwissenschaftler einen Namen gemacht, in Heppenheim galt er als streitbarer Mitbürger, der sich in der lokalen Agendagruppe engagierte: Am vergangenen Freitag ist Professor Ulrich Engel mit 91 Jahren gestorben. Engel wurde im Jahr 1928 in Stuttgart geboren. Er wohnte seit 1972 mit seiner Familie im Heppenheimer Stadtteil Hambach.

Gegen Ende des

...