Unfallfahrer flüchtet

Heppenheim.Die Heppenheimer Polizei sucht derzeit nach einem Verkehrsflüchtigen, der am Montagnachmittag ein Fahrzeug in der Kettelerstraße beschädigt haben soll. Laut Bericht hat der Unbekannte einen Seat Leon, der an der Straße geparkt war, am linken hinteren Kotflügel beschädigt und sich danach entfernt haben. Als Zeitraum kommt laut Polizei die Zeit zwischen 15.32 und 17.15 Uhr infrage. Es entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro. Zeugenhinweise sind unter Telefon 06252/7060 möglich. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 10.06.2020