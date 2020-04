Unfallflucht in der Schneider-Straße

Heppenheim.Am vergangenen Dienstag wurde in der Heppenheimer Ernst-Schneider-Straße in Höhe von Hausnummer 5 ein ordnungsgemäß abgestellter 3er BMW an der hinteren Stoßstange von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 15.30 und 17 Uhr. Das Fahrzeug war in einer eingezeichneten Parkfläche abgestellt. Der Unfallverursacher beschädigte den BMW vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro. Hinweise werden unter Telefon 06252/7060 angenommen. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 09.04.2020