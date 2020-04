Heppenheim.Am Donnerstag (16.) kam es zwischen 9 und 10 Uhr in Heppenheim auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Tiergartenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein geparkter weißer Chevrolet Aveo wurde dabei durch einen unbekannten PKW auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am Chevrolet beläuft sich auf ca. 1000 Euro. ots

