Unter den Top 10 in Hessen

Heppenheim.Der Sparkasse Starkenburg ist im vergangenen Jahr erneut eine Cost-Income-Ratio gelungen, die mit 0,57 Euro die vom Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen ausgegebene Benchmark von 0,70 Euro weit unterschreitet. „Die Cost-Income-Ratio weist den Betrag aus, der ausgegeben wird, um einen Euro zu verdienen“, erläutert Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Jürgen Schüdde.

Umsatzplus von 20 Prozent

Ein Blick auf die Wertpapierumsätze des regionalen Kreditinstitutes bescheinigt ein erfolgreiches Geschäftsjahr. Die Umsätze konnten um 20 Prozent Euro auf rund 180 Millionen Euro gesteigert werden. Damit zählt die Sparkasse Starkenburg zu den Top 10 in Hessen. Ganz klar empfiehlt Jürgen Schüdde allen Kunden in der heutigen Zeit Wertpapiersparen, um die damit verbundenen Chancen auf Vermögenszuwachs zu nutzen.

Bilanzsumme 2,21 Milliarden Euro

Gewachsen ist auch die Bilanzsumme der Sparkasse Starkenburg: Sie stieg auf 2,21 Milliarden Euro (2018: 2,05 Milliarden Euro). Mit einem konstanten Bilanzgewinn in Höhe von 2,3 Millionen Euro ist das Unternehmen nach wie vor gut aufgestellt. Das vorläufige Betriebsergebnis vor Bewertung bescheinigt mit 1,03 Prozent (der Durchschnittsbilanzsumme) eine ausgewogene Anlagestrategie und ein solides Wirtschaften. Die Sparkasse Starkenburg ist damit eine der erfolgreichsten Sparkassen in Hessen.

Bauliche Veränderungen soll es in der Filiale Mörlenbach geben. In Planung ist, die Filiale komplett zu modernisieren und den aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Ganz klar positioniert sich die Sparkasse auf jeden Fall in der Aussage, mit mindestens einer personenbesetzten Filiale in jeder ihrer 13 Trägerkommunen vor Ort für die Kunden zu bleiben. Im Geschäftsgebiet der Sparkasse Starkenburg stehen Kunden aktuell 24 Filialen, inklusive acht SB-Stellen, zur Verfügung.

Schaffung von Wohnraum

Ein noch eher „neues Zahnrad“ in der Anlagestrategie der Sparkasse Starkenburg ist die Schaffung von Wohnraum zur privaten Nutzung. Durch den Bau von Mehrfamilienhäusern soll zur Entlastung des angespannten Wohnungsmarkts beigetragen werden. Erste Schritte hierzu wurden beispielsweise in Heppenheim mit einem Objekt in der Gräffstraße gegangen. Rodungsarbeiten, die mit den Umweltbehörden und Naturschutzverbänden abgestimmt wurden, erfolgten kürzlich in der Weinheimer Straße in Heppenheim. Dort sollen Wohneinheiten im unteren bis mittleren Preissegment zur Vermietung entstehen. Die Gesamtwohnfläche beträgt rund 2000 Quadratmeter. Die Fertigstellung ist bis Ende kommenden Jahres angestrebt.

Schüdde verlängert Amtszeit

Mit Spenden wurde die Öffentlichkeit im vergangenen Jahr in Höhe von rund 400 000 Euro unterstützt. Mit einem Betrag von 7,3 Millionen Euro (Vorjahr 5,3 Millionen Euro) ist die Sparkasse Starkenburg ein bedeutender Steuerzahler in der Region.

Ergänzend dazu schüttete die Sparkasse Starkenburg 2 Millionen Euro aus dem Jahresüberschuss 2018 an die Trägerkommunen aus und zeigte sich damit als konstante Größe.

Wie der Pressemitteilung des Kreditinstitutes zu entnehmen ist, verlängert Jürgen Schüdde, der seit 2006 im Vorstand der Sparkasse Starkenburg tätig ist, seine Amtszeit zum 1. Januar 2021 um weitere fünf Jahre. zg

