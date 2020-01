Unterstützung bei der Digitalisierung

Heppenheim.Der stationäre Handel und das Gastgewerbe sind für die Innenstädte und Kommunen unverzichtbar. Deswegen führt die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt-Rhein-Main-Neckar nun im dritten Jahr ihre Veranstaltungsreihe „Einfach handeln! Online auftreten, vor Ort gewinnen“ fort. In kostenlosen Workshops und Fachvorträgen zeigen Experten, wie kleine Unternehmen durch eine gute Online-Präsenz ihr stationäres Geschäft stärken können.

Im Jahr 2020 werden Heppenheim, Rüsselsheim und Bad König angesteuert. Am 27. und 28. Januar erhalten in den Räumlichkeiten des Feuerwehrstützpunkts Heppenheim in der Dieselstraße 2 Unternehmer aus der Region Tipps zur Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, zur besseren Auffindbarkeit im Netz sowie zum Social-Media-Marketing. Bei den Terminen stehen auch IHK-Berater für verschiedene Themen aus dem Unternehmensalltag mit Rat und Tat zur Seite. Die Veranstaltungsreihe führt die IHK Darmstadt gemeinsam mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Kommunikation durch. zg

