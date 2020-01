Uwe Wallisch als „Frauenversteher“

Heppenheim.Am 8. Februar (Samstag) ist Kabarettist Erik Lehmann als Uwe Wallisch mit seinem Programm „Der Frauenversteher“ in der Kleinkunstbühne des „Halben Monds“ in Heppenheim zu Gast. Das politische Kabarett beginnt um 20 Uhr. „In einer Welt, die sich gegen den kleinen Mann verschworen hat und selbst Gartenzwerge gegen Überfremdung demonstrieren – in einer solchen Welt braucht es einen kühlen Kopf“, heißt es in der Ankündigung.

Jogging fürs Zwerchfell

„Uwe Wallisch – Hobbybastler, Kleingärtner, Mensch – kämpft für uns! Mit Frau Kleefeld vom Jobcenter. Mit Anja von ebay-Kleinanzeigen. Und mit seiner Tochter Bettina, die Mastschweine mehr liebt als ihren Vater. Doch er ist nicht allein. Da ist auch noch Schorsch, der fassungslose Förster, Herr von Klatsche, der philosophierende Milliardär, und Marko, der sich nur noch bewaffnet ins Pflegebett legt.“

Gemeinsam mit seinem Autoren Philipp Schaller gibt Kabarettist Erik Lehmann, bekannt aus der „Herkuleskeule“ Dresden, mit seinen Figuren Antworten auf Fragen, die erst noch formuliert werden müssen. Das ist Jogging fürs Zwerchfell und Karate fürs Gehirn! zg

