VdK berät auch in Krisenzeiten

Heppenheim.Trotz der Kontaktbeschränkungen in Corona-Zeiten bietet der Sozialverband VdK im Kreis Beratungen an.

Die Kreisgeschäftsstelle ist per E-Mail unter kv-bergstrasse@vdk.de und unter der Telefonnummer 06252/ 913478 jeweils dienstags von 14 bis 17 Uhr sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr erreichbar. Unterlagen können eingescannt per E-Mail oder auch (möglichst als Kopie) per Post an VdK Bergstraße, Weiherhausstraße 6, 64646 Heppenheim, geschickt werden. Diese werden von den Beratern des VdK bearbeitet und bei Bedarf telefonisch besprochen, zum Beispiel bei Fristenwahrung, Neuanträgen für das Versorgungsamt und weiteren Fragen, teilen die Verantwortlichen mit.

Hilfe auch bei den Ortsvereinen

Darüber hinaus können sich Hilfesuchende auch an ihre örtlichen VdK-Vertreter wenden. In Ausnahmefällen kann die Sprechstunde persönlich mit genügend Abstand stattfinden.

Informationen gibt es unter den Rufnummern 06204/79891 (Festnetz) oder 0172/5988745 (Mobilfunk) oder per E-Mail an: alois.thurner@vdk.de. red

