VdK feiert mit Alphörnern am Bruchsee

Heppenheim.In gemütlicher Runde haben Mitglieder, Freunde und Gäste des VdK-Ortsverbands Heppenheim im Vogelpark am Bruchsee ein Sommerfest gefeiert. In den vergangenen Jahren hatte das Fest auf dem Gelände des TV Hambach stattgefunden. Diesmal wollte man auch den Mitgliedern, denen der Weg in den Ortsteil zu beschwerlich ist, Gelegenheit geben, dabei zu sein.

Seltener Besuch

Trotz des unsicheren Wetters fand sich eine stattliche Anzahl Mitglieder ein, darunter auch solche, die man schon lange nicht mehr gesehen hatte, wie der Vorstand erfreut feststellte. Besondere Willkommensgrüße galten Behindertenbeauftragten und Magistratsmitglied Helmut Bechtel, der die Grüße des Bürgermeisters überbrachte, und Mitglied Horst Wunder, dem zum 80. Geburtstag gratuliert wurde.

Vorsitzende Sylvia Lulay blickte in ihrer Ansprache auf die vom Vorstand organisierten Informationsveranstaltungen und die vom Landesverband Hessen erfolgreich durchgeführte Petition zum barrierefreien Bauen in Hessen zurück. So wurden am 27. Juni über 24 000 Unterschriften an den Landtagspräsidenten Boris Rhein zur Vorlage im Petitionsausschuss übergeben.

Regen verdirbt die Stimmung nicht

Dazu haben auch die Unterschriften der Heppenheimer Mitglieder beigetragen. Zurzeit unterstützt der Landesverband Hessen-Thüringen die bundesweite VdK-Initiative „Rente für alle“. „Altersarmut ist auch in Hessen und Thüringen eine der drängendsten sozialpolitischen Herausforderungen“, schreibt der VdK. Auch ein kurzer Regenschauer verdarb den Festbesuchern im Vogelpark nicht die Stimmung.

Die Biebesheimer Alphorn-Bläser spielten eine halbe Stunde lang auf. Mit launigen Worten führte ihr Chef Reinhold Geipert durch das Programm und animierte die Zuhörer zum Mitsingen. „Das Trio bewies, dass Alphornblasen nicht auf das Alpenland beschränkt sein muss und auch in Südhessen Gefallen finden kann“, schreibt der VdK. Am 24. August (Samstag) findet die turnusgemäße Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Heppenheim im Gasthof „Jäger“ in Erbach statt. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.07.2019