VdK geht in die Ferien

Heppenheim.Die VdK-Kreisgeschäftsstelle macht Urlaub in der Zeit vom 13. Juli bis 3. August. E-Mails werden in dieser Zeit nicht bearbeitet. In dringenden Fällen ist die Bezirksgeschäftsstelle in Darmstadt (Telefon 06151/359 980, Mail: Bgst.Darmstadt@vdk.de) zu erreichen. Das Bergsträßer Büro ist ab Dienstag 4. August, von 9 bis 12 Uhr wieder telefonisch unter 06252/913 478, per Fax unter 06252/910 575 sowie per E-Mail unter kv-bergstrasse@vdk.de zu erreichen. Die erste telefonische Sprechstunde findet wieder am 4. August statt. Beratungen sind nur nach telefonischer Terminvergabe möglich. Persönliche Beratungen in der Kreisgeschäftsstelle gibt es auch nach dem Urlaub nur in dringenden Ausnahmefälle und nach Terminabsprache. Bereits vereinbarte Rententermine finden auch während des Urlaubes statt. Die betroffenen Mitglieder werden darüber informiert. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 13.07.2020