Veranstaltungen bis September abgesagt

Heppenheim.Aufgrund der aktuellen Situation und den Vorgaben der Bundesregierung sowie des Landes Hessen hat die Sparkassenstiftung Starkenburg alle geplanten Veranstaltungen bis einschließlich Ende August abgesagt. Dazu zählt auch das Kino-Open-Air auf Burg Lindenfels, das in diesem Jahr zum sechsten Mal stattgefunden hätte.

Unter die Absagen fallen der große Heinz-Ehrhardt-Abend am 6. Juni in Wald-Michelbach, der Konzertabend mit La Finesse am 15. Mai in Grasellenbach und das Konzert von Forever Amy am 2. Mai in Heppenheim-Erbach. Bereits erworbene Eintrittskarten können zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird komplett erstattet. Rückgaben sind per E-Mail an stiftung@sparkasse-starkenburg.de möglich.

Nachholtermine sind in Planung

Die erworbenen Tickets sollen dazu eingescannt und Name und IBAN des Kontoinhabers ergänzt werden. Wem die digitale Rückgabe nicht möglich ist, kann die Karten, adressiert an die Sparkassenstiftung Starkenburg, mit Name und IBAN des Kontoinhabers an einer Filiale der Sparkasse Starkenburg in den Briefkasten werfen. „Wir planen, die meisten abgesagten Veranstaltungen ins kommende Jahr zu verlegen“, sagt Stiftungsmanagerin Andrea Helm. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.04.2020