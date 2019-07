Veranstaltungen der Jahrgänge

Heppenheim.Die Heppenheimer Jahrgänge kündigen folgende Treffen und Veranstaltungen an:

1933/34: Die Mitglieder des Kirchenchors Sankt Peter treffen sich am kommenden Mittwoch, 31. Juli, um 15 Uhr, im Café „Fachwerkstube“. Das nächste Treffen der ehemaligen Sänger des Kirchenchors findet am 5. August (Montag) ab 18 Uhr im „Halben Mond“ statt.

1934/35: Der Frauenstammtisch kommt am 1. August (Donnerstag) um 18.30 Uhr im Restaurant „Gossini“ zusammen.

1939: Die Mitglieder treffen sich am Kerwemontag, 5. August, um 10.30 Uhr beim FC Starkenburgia. Plätze werden reserviert.

1950/51/52: Die Anmeldefrist für die Weinprobe am 24. August (Samstag) im Aussiedlerhof Koob in Heppenheim endet am kommenden Donnerstag, 1. August. Bereits am Sonntag, 28. Juli, geht es mit dem Fahrrad nach Weinheim. Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr am Rewe-Parkplatz, eine Einkehr ist gegen 12 Uhr beim Tennisclub Grün-Weiß, Waldallee 32, vorgesehen. zg

