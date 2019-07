Veranstaltungen der Jahrgänge

Heppenheim.Die Heppenheimer Jahrgänge kündigen für die kommenden Wochen folgende Treffen und Veranstaltungen an:

1933/34: Die Mitglieder des Kirchenchors von Sankt Peter treffen sich morgen (Mittwoch) um 15 Uhr, im Café „Fachwerkstube“. Das nächste Treffen der ehemaligen Sänger des Kirchenchors findet am kommenden Montag, 5. August, ab 18 Uhr im „Halben Mond“ statt.

1934/35: Der nächste Frauenstammtisch findet am kommenden Donnerstag, 1. August, ab 18.30 Uhr im „Gossini“ statt.

1935/36: Der nächste Stammtisch findet am kommenden Donnerstag, 1. August, ab 18 Uhr im „Stadtgraben“ statt.

1936/37: Mitglieder und Partner treffen sich am Montag, 5. August, um 10 Uhr zum Kerwefrühschoppen am Stand des FC Starkenburgia.

1941: Zum Kerwefrühschoppen treffen sich die Mitglieder am Montag, 5. August, um 11 Uhr beim VfL Heppenheim am Graben.

1939/40: Die Wanderfreunde treffen sich morgen (Mittwoch) um 9 Uhr am Parkplatz Eckweg zur Wanderung über die Köhlerhütte und den Weißfrauenbrunnen mit Mittagseinkehr im Gasthaus „Zur Schmelz“. Die für 8. August (Donnerstag) geplante Wanderung muss aus Termingründen auf 14. August (Mittwoch) verlegt werden. Treffpunkt für die Überraschungswanderung ist um 10.30 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz. Die Tagesfahrt des Jahrgangs ist bereits ausgebucht. Wer trotz Anmeldung nicht teilnehmen kann, sollte sich bei Horst Röder unter Telefon 06252/72357 melden.

1946/47: Am Montag, 5. August, treffen sich die Mitglieder zum Stammtisch um 11 Uhr beim HC VfL. Erinnert wird außerdem an die Anmeldung zum Grillfest am 30. August (Freitag) im Vogelpark. zg

