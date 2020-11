Vermisster Mann im Zug angetroffen

Heppenheim.Ein seit Freitagnachmittag (20.) aus dem Krankenhaus in Heppenheim vermisster 70-jähriger Patient konnte wohlbehalten aufgefunden werden. Der aus Lampertheim stammende Mann war in einer Suchmeldung der Polizei als „zeitweise orientierungslos“ beschrieben worden und hatte für die aktuelle Witterung nur unzureichende Bekleidung getragen. Bei den erfolglosen umfangreichen Suchmaßnahmen waren zeitweise auch ein Polizeihubschrauber und Personenspürhunde eingesetzt worden.

Wie die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim am frühen Samstagmorgen (21.) gegen 1:25 Uhr telefonisch mitteilte, war der Mann dann in einer Regionalbahn zwischen Biblis und Mannheim einer Zugbegleiterin aufgefallen. Der Vermisste konnte laut Mitteilung der Polizei wohlbehalten ins Krankenhaus nach Heppenheim zurückgebracht werden. ots

