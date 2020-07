Versammlung am Freitag

Heppenheim.Für kommenden Freitag, 31. Juli, lädt der Vorstand des Tierschutzvereins Heppenheim und Umgebung die Mitglieder ab 19.30 Uhr zur Jahresversammlung unter freien Himmel ein. Das Ordnungsamt hat die Zusammenkunft auf dem bestuhlten Hundeübungsplatz unter den üblichen Auflagen genehmigt. Erforderlich sind eine Maske, das Einhalten des gebotenen Abstands und das Mitbringen eines ausgefüllten Registrierformulars, das den Mitgliedern bereits zugegangen ist.

Zudem bittet der Vorstand zur besseren Planung um Anmeldung per E-Mail an spenden@tierheim-heppenheim.de. Auf der Tagesordnung stehen neben den Tätigkeitsberichten die Neuwahl der Kassenprüfer, eine Satzungsanpassung und die Abstimmung über den Haushaltsplan 2020. Wer nicht teilnehmen möchte, erhält alle wichtigen Neuigkeiten in der Herbstausgabe des Tierheim-Reports. jn

