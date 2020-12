Versammlungen sind abgesagt

Heppenheim.Die für Sonntag, 20. Dezember, angesetzten Gemeindeversammlungen in den beiden evangelischen Kirchengemeinden der Kreisstadt – Heilig Geist und Christuskirche – sind einstimmig abgesagt worden. Das teilt Pfarrerin Jasmin Setny im Namen der Kirchenvorstände mit. Unter den gegebenen Umständen und mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen sei eine Gemeindeversammlung, bei der sich auch die Kandidierenden für die Kirchenvorstandswahl vorstellen sollten, nicht verantwortbar.

Stattdessen soll den Gemeindemitgliedern jetzt ermöglicht werden, zusätzliche Kandidierende in einem schriftlichen Verfahren vorzuschlagen. Die Frist hierfür beginnt am Sonntag, 20. Dezember, und endet am Sonntag, 3. Januar. Ein Vorschlag aus Reihen der Gemeinde muss dabei eine Unterstützung durch zehn Unterschriften finden.

Eine vorläufige Wahlliste wird ab dem 20. Dezember in beiden Kirchen über die Schaukästen und auf der Homepage www.evangelisch-heppenheim.de bekannt gegeben. „Bei Gelegenheit sollen sich die bisherigen Kandidierenden zusätzlich durch Kurzporträts vorstellen“, teilt die Pfarrerin abschließend mit. zg

