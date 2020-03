Verwaltung bis Ende 2020 in Karlstraße

Heppenheim.Die Mitarbeitenden der Heppenheimer Bauhof-Verwaltung haben vorübergehend ihre Arbeitsstätte von der Kalterer Straße in das erste Obergeschoss der Karlstraße 2 verlegt. Erforderlich wurde dies, da zurzeit Umbau- und Renovierungsarbeiten an der bisherigen Arbeitsstätte durchgeführt werden. Die Sprechzeiten, Telefonnummern und E-Mail-Adressen bleiben unverändert.

Die Baumaßnahme in der Kalterer Straße wird voraussichtlich zum Ende des Jahres abgeschlossen sein. Danach können die Mitarbeitenden an ihre alten Arbeitsplätze zurückkehren, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 14.03.2020