Viel Ehre bei der Heppenheimer CDU

Heppenheim.Im Rahmen des Neujahrsempfangs der Heppenheimer CDU stand bei den Ehrungen einer ganz besonders im Mittelpunkt: 74 Jahre ist Peter Schütz mittlerweile Teil der CDU-Familie – und damit Gründungsmitglied der Christdemokraten. In Mörlenbach trat der heute 95-Jährige 1945 in die Partei ein. Bei ihrem Wahlkampfauftritt 2017 in Heppenheim begrüßte Bundeskanzlerin Angela Merkel Schütz persönlich. Am

...