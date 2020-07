Virtuelle Sommertour

Heppenheim.Die traditionelle Sommertour der Heppenheimer CDU findet statt – allerdings anders als gewohnt. Dies kündigt der Stadtverband der Christdemokraten in einer Pressemitteilung an. Die Union tourt in diesem Jahr – der Corona-Pandemie angemessen – nicht durch die Stadt, sondern verlegt die Sommertour in die virtuelle Welt. Über Facebook, Instagram und Youtube gibt es in den nächsten Wochen „ein interessantes Programm mit spannenden Themen, die uns alle in Heppenheim interessieren“. Hierfür wurden die Themen nach eigenen Angaben mit Zahlen und Fakten aufbereitet sowie Live-Interviews mit Insidern, Fachleuten und Menschen vor Ort geführt. Den Auftakt der virtuellen Sommertour macht am heutigen Montag, 6. Juli, ab 20.15 Uhr die Frauenunion. Thema: „Vereinsamung – Wege aus der Krise“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.07.2020