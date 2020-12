Virtueller Rundgang durch Kitas

Heppenheim.Eltern, die für ihre Kinder einen Platz in einer städtischen Kindertagesstätte suchen, haben ab sofort die Möglichkeit, die in Frage kommenden Kitas online zu erkunden. Gruppenräume, Schlaf- und Bewegungsräume, Essbereiche oder Wasch- und Wickelräume können nun via Google Street View durchlaufen werden. Eindrücke kann man sich auch von den Spielbereichen im Freien machen.

Auf www.heppenheim.de /Leben in Heppenheim/Familien gibt es zu allen Kitas ausführliche Informationen über Pädagogik, Elternarbeit, Tagesabläufe und Termine. Hier findet man auch die Kontaktinformationen der Leiterinnen, die für weiterführende Auskünfte zur jeweiligen Einrichtung zur Verfügung stehen. Der virtuelle Rundgang soll diese Informationen auf ideale Weise ergänzen. zg

