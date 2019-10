Volksbank ehrt treue Mitglieder

Heppenheim/Darmstadt.„Mitglieder sind das Herz einer Genossenschaft – und wenn deren Herz seit 50, 60, 70, 75 oder sogar 80 Jahren für ein und dieselbe Bank schlägt, dann ist das ohne Zweifel etwas ganz Besonderes“, schreibt die Volksbank Darmstadt-Südhessen. Für diese außergewöhnliche Treue bedankt sich der Vorstand alljährlich im Rahmen einer feierlichen Ehrung bei den langjährigen Mitgliedern.

Knapp 500 von ihnen wurden in diesem Jahr zu drei Veranstaltungen in Heppenheim, Groß-Gerau und Darmstadt eingeladen. 53 Jubilare folgten der Einladung zur Mitgliederehrung bei Kaffee und Kuchen sowie einem kleinen Rahmenprogramm in den Heppenheimer „Halben Mond“. Vorstand Hans-Jürgen Mehl ließ Ereignisse der Jahre 1959 und 1969 Revue passieren und überreichte zusammen mit Udo Lange, Bereichsleiter Bergstraße, und Ralph Butz, Bereichsleiter Vermögensmanagement Bergstraße, Ehrenurkunden und Präsente.

Zuverlässig verbunden

In seiner Laudatio hob Mehl das mit der jahrzehntelangen Treue zum Ausdruck gebrachte Vertrauen der Ehrengäste hervor: „Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass wir auch in diesem Jahr wieder so vielen engagierten Mitgliedern für ihr Pflichtgefühl, ihre Zuverlässigkeit und ihre ausgeprägte Verbundenheit danken können“, sagte er. „Viele Kunden der Volksbank Darmstadt-Südhessen sind gleichzeitig Mitglied, also Teilhaber der Bank – sie stellen das Herzstück der genossenschaftlichen Geschäftsphilosophie dar und spielen eine ganz besondere Rolle“, so Mehl weiter.

„Auf sie sind alle Geschäftsaktivitäten ausgerichtet: Denn sie begründen die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft und geben der Bank im Unterschied zu anderen Kreditinstituten zugleich den konkreten Auftrag der Mitgliederförderung und dem Mitglied ein Mitbestimmungsrecht.“ Zum Abschluss der Feierstunde begeisterte Walter Renneisen die Gäste mit „Literarischen Perlen“.

Gründung vor über 150 Jahren

Die Volksbank Darmstadt-Südhessen beruht auf einem genossenschaftlichen Geschäftsmodell. Seit ihrer Gründung vor mehr als 150 Jahren hat sie sich zur südhessischen Kreditgenossenschaft mit rund 100 000 Mitgliedern und 200 000 Kunden bei einer Bilanzsumme von 4,6 Milliarden Euro entwickelt und beschäftigt aktuell 755 Mitarbeiter. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.10.2019