Vollsperrung der B 460

Heppenheim.Wie bereits in der Vorwoche wird auch am kommenden Wochenende die Lorscher Straße in Heppenheim im Bereich der Bahnunterführung voll gesperrt. Das betrifft die Bundesstraße 460 ab morgen (Freitag), 19 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr. Nach Mitteilung der Deutschen Bahn AG erfolgen im Zuge der Bauarbeiten jetzt der Abbruch der Bestandsbrücke (Gleis 2) und der Einbau der Hilfsbrücke.

Auch Gleise werden gesperrt

Der Verkehr wird wie in der Vorwoche umgeleitet. Im Rahmen der Arbeiten ist dabei auch eine Totalsperrung der Bahnstrecke (Gleis 1 und Gleis 2) von Samstag, 31. August, 14 Uhr, bis Montag, 19 Uhr, erforderlich. Die Deutsche Bahn AG verweist in diesem Zusammenhang auf die entsprechenden Aushänge an den Fahrplänen im Bahnhof und das Internet. zg

