Von Mozart zu Rammstein

Heppenheim.Klassik modern bietet das Feuerbach-Quartett. Wie Forum Kultur mitteilt, gelingt es den vier Musikern aus vier Nationen vortrefflich, Led Zeppelin, Prokofjew, Punkrock und Michael Jackson in einem klassischen Streichquartett zu vereinen. „Kammermusik“ könne so auf ganz neue Art erlebt werden. Am Freitag, 23. Oktober, ist das Ensemble um 20 Uhr im Saalbau in Heppenheim zu hören.

Die Musiker studierten gemeinsam an der Nürnberger Musikhochschule. Heute unterrichten sie selbst an verschiedenen Musikakademien und Hochschulen in Deutschland und sind laut Pressemitteilung Juroren bedeutender Wettbewerbe.

Im neuen Programm „Born to be Child“ widmet sich das Quartett seiner Kindheit: den Lieblingshits der Eltern, dem ersten Stück auf der Geige, dem letzten Song auf dem Abschlussball. Ein aserbaidschanisches Volkslied trifft auf die Dire Straits, Rammstein auf Mozart und Michael Jackson auf die Titelmelodie einer russischen Kinderserie. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 20.10.2020