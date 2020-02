Vorbereitung auf die Autoschau

Heppenheim.Bei der diesjährigen Heppenheimer Autoschau werden mehr als 30 Aussteller und Autohäuser am 28. und 29. März fast 250 Fahrzeuge von über 30 verschiedenen Marken präsentieren. Traditionell findet die Eröffnung am Samstagmorgen mit Banddurchschneidung und Musik am Eingang zur Fußgängerzone gegenüber vom Postknoten statt. Bei einem Ausstellertreffen am Mittwoch im „Gossini“ präsentierte die Heppenheimer Wirtschaftsvereinigung (HWV) als Veranstalter den Stand der Vorbereitungen.

Das Team mit HWV-Geschäftsführerin Swenja Kneissl („Kummerkasten und Sorgentelefon“), Markus Ristock („Infrastruktur und Verpflegung“) und Gero Kastner („kreativer Kopf seit vielen Jahren“) habe ganze Arbeit geleistet, lobte HWV-Vorsitzender Christopher Hörst. Daher sei er zuversichtlich, dass die Autoschau erneut „ein voller Erfolg“ werde.

Späterer Termin hat sich bewährt

Der Termin zwei Wochen später als in früheren Jahren sei bewusst gewählt und habe sich schon 2019 bewährt. Nach dem „Katastrophenjahr 2018“ habe man im Vorjahr bereits die richtige Konsequenz gezogen.

Das Ausstellungsareal werde erneut die Friedrichstraße, den nördlichen Graben, die obere Werlestraße und nördliche Wilhelmstraße sowie den kompletten Parkhof umfassen. Der Bereich um das Stadthaus sei nun zwar keine Baustelle mehr; aber aus feuerpolizeilichen Gründen müsse hier eine „Bannmeile“ freigehalten werden. Im Eingang werde allerdings wieder Gero Kastner die Traffic-Art-Malaktion anbieten. Gegenüber in der Wilhelmstraße präsentiert die GGEW eine Zone zur E-Mobilität, während die obere Werlestraße mit Bobby Car und Bungee-Trampolin als „Vergnügungszone“ ausgewiesen wird.

Auf dem Parkhof zeigen der Erste Sebastian-Vettel-Fanclub das „Bembel with Care“-Rennauto und der Automobilclub (AMC) Starkenburg etliche Oldtimer aus dem vergangenen Jahrhundert. In der Parkhof-Straße werde samstags zudem der Wochenmarkt stattfinden und für eine zusätzliche Belebung sorgen. Im Mittelpunkt der Schau stehen aber natürlich die Modelle der Autohäuser, die über das gesamte Areal verteilt ihre Stellplätze haben.

Lediglich eines der anwesenden Autohäuser war mit seinem Standort nicht ganz glücklich („am Rand, dort hätte ich nicht gebucht“). Hörst meinte hingegen, alle Aussteller seien mittendrin, da den Besuchern ein Rundgang über das gesamte Areal angeboten werde. Dennoch versprach er, sich um eine einvernehmliche Lösung zu bemühen.

Mit der Stadt seien frühzeitigere Parkverbote bereits ab Freitagmittag sowie deren Durchsetzung vereinbart, informierte er zudem die Anwesenden. Für die Sicherheit der Fahrzeuge in den Nachtstunden sorge erneut ein Sicherheitsdienst.

Gero Kastner informierte über die geplanten Werbemittel. Mit Vorab-Plakaten und roten Postkarten wolle man bereits jetzt auf den Veranstaltungs-Termin hinweisen. Dazu seien wieder „die bewährten Dinge, teils in neuem Look“, in Vorbereitung. Ein ausführlicher Flyer soll Anfang März in Produktion gehen. Banner, Plakate sowie Rundfunk- und Zeitungswerbung sollen ebenfalls für die traditionelle Heppenheimer Autoschau werben. ax

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.02.2020