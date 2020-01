Vorbereitung für Muttertagskonzert

Hambach.Für den Liederkranz 1886 Hambach beginnt das neue Jahr mit einem ganz besonderen Akzent: Zur Vorbereitung eines großen Konzertes am Muttertag, 10. Mai, im Speyerer Dom startet der Gesangverein aus dem Heppenheimer Stadtteil am Donnerstag, 9. Januar, seine Projektchöre. Die Sängerinnen und Sänger treffen sich zum Auftakt um 19 Uhr im Alten Rathaus in Hambach. In der Folge kommen die beiden Chöre (gemischter Chor und Männerchor) wöchentlich jeweils donnerstags ebenfalls um 19 Uhr im Alten Rathaus zusammen. Wie der Verein mitteilt, sind für jede Chorgattung gängige Stücke vorgesehen, die ohne besondere musikalischen Kenntnisse erlernt werden können. Interessierte sind eingeladen, bei den Proben vorbeizuschauen. zg

