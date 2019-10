Vorbeugendes Ausdauertraining

Sonderbach.Der TV Sonderbach bietet ab Donnerstag, 31. Oktober, von 8.30 bis 9.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus einen Kurs „Präventives Ausdauertraining“ mit acht Einheiten für Ein- und Wiedereinsteiger ohne behandlungsbedürftige Erkrankungen an, die ihre Ausdauerfähigkeit verbessern wollen. Ziel des Kurses ist die Verbesserung des körperlichen Wohlbefindens und der Ausdauerfähigkeit. In dem Kurs können alle Interessierten mehr über die Zusammenhänge von Ausdauertraining und Gesundheit erfahren und in der Gruppen unterschiedliche Formen des Ausdauertrainings erleben. Die Übungen werden auf den jeweiligen Leistungsstand der Teilnehmer abgestimmt, sodass ein Training in der Gruppe trotz unterschiedlicher Trainingszustände möglich ist. Tipps für zu Hause und einen erfolgreichen Transfer in den Alltag runden das Angebot ab. Kursleiterin ist Anna Shafei, studierte Sportwissenschaftlerin, sowie Rückenschullehrerin, Übungsleiterin Rehasport Orthopädie und Kursleiterin im Faszientraining. zg

