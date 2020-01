Vortrag über Beetgestaltung

Heppenheim.Am kommenden Sonntag, 26. Januar, spricht Dorothea Steffen bei der Gesellschaft der Staudenfreunde über das Thema „Piet Oudolf, seine Stauden und Gräser neu interpretiert“. Alle Garten- und Pflanzenfreunde sind dazu ab 14 Uhr in den Gasthof „Jäger“ in Heppenheim-Erbach eingeladen. Dorothea Steffen ist Gartengestalterin und stellvertretende Vorsitzende der Gesellschaft der Staudenfreunde.

Seit vielen Jahren beschäftigt sie sich mit dem Leben und dem Werk des niederländischen Gartengestalters Piet Oudolf. In Heppenheim führt Steffen in die Formensprache von Oudolfs Stauden und Gräsern ein und zeigt exzellente Farbkombinationen. „Piet Oudolf hat mit seinen Beetgestaltungen Weltruhm erlangt, denn sie haben einen magischen Zauber. Diesem sind wir auf der Spur“, schreibt die Gesellschaft der Staudenfreunde.

Schönheit im Vergehen

In Erbach gibt Dorothea Steffen einen Überblick über Oudolfs Werke in Deutschland und England, dann werden seine Beetkombination genauer betrachtet. „Gerade im Herbst und Winter geben seine Beete ein beeindruckendes Bild ab. Die Schönheit im Vergehen ist ein besonderes Merkmal seiner Arbeit, für viele Gärtner aber noch schwer verständlich“, so die Gesellschaft der Staudenfreunde. Ein Blick auf gartenwürdige Wild- und Großstauden rundet den Vortrag ab. zg

