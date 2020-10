Vortrag über Kiesgärten

Heppenheim.Die Gesellschaft der Staudenfreunde, Regionalgruppe Bergstraße/Odenwald, bietet am Sonntag, 18. Oktober, den Vortrag „Kiesgärten – Gestaltung von attraktiven, trockenheitsresistenten Pflanzungen“ an. Beginn ist um 14 Uhr im Gasthaus Jäger, Ortsstraße 31 im Stadtteil Erbach. Die Gartengestalterin und passionierte Gärtnerin Anne Repnow zeigt laut Ankündigung, wie man mit attraktiven Pflanzen einen pflegeleichten, bienenfreundlichen Kiesgarten anlegen kann. Dieser Garten sei den heutigen klimatischen Gegebenheiten angepasst, heißt es in der Ankündigung. Eine Anmeldung entweder per E-Mail an gruenerkasten-gds@gmx.de oder unter Telefon 06078/71474 ist erforderlich. Es gelten die üblichen Hygienevorschriften. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 14.10.2020