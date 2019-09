Waldfüchse in den Weinbergen

Gewusst wie: Eifrige Waldfüchse bei der Weinlese. © waldkindergarten

Heppenheim.Die Kinder des Waldkindergartens Heppenheim („Waldfüchse“) sind kürzlich gemeinsam mit ihren Erzieherinnen ausgezogen, um die Welt der Winzer kennenzulernen. Früh am Morgen ging es bei schönstem Sonnenschein von der Bauwagenwiese in der Wasserschöpp (Hambach) los in die nahe gelegenen Heppenheimer Weinberge, heißt es in einer Pressemitteilung. Dort angekommen, wurden die Waldfüchse von Familie Seeger empfangen und in die Arbeit im Weinberg eingewiesen. So lernten Mädchen und Jungen, wie die Trauben wachsen, was sie benötigen und wie sie geerntet werden. Dabei wurden viele der Trauben von den Reben geschnitten und in kleinen Eimern gesammelt, um diese späterumzufüllen, bis sie in den ganz großen Bütten landeten, die dann von Jürgen Seeger mit dem Traktor abtransportiert wurden. Klar, dass die kleinen Helfer auch von den Trauben naschen durften.

Nach getaner Arbeit sangen die Kinder der Familie Seeger noch ein Abschiedslied, bevor es zurück zur Bauwagenwiese ging. „Hoffentlich machen wir das nächstes Jahr wieder“: So verabschiedeten sich die Waldfüchse bei Elke und Jürgen Seeger. Einen kleinen Eimer voller Trauben durfte jedes Kind noch mit nach Hause nehmen. zg

