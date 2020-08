Wandern gegen den Brustkrebs

Heppenheim.Mit Wanderungen an der Bergstraße, im Odenwald und im Neckartal, bei denen Spenden gesammelt werden, unterstützt die Initiative „Pinktrails“ auch weiterhin den Verein Brustkrebs Deutschland. Los gehen die maximal 15 Kilometer langen Touren in diesem Jahr am 29. August (Samstag) mit der Wanderung auf dem Spätsommer-Trail im Neckartal.

Der Rundweg führt zur Ausgrabungsstätte eines ehemaligen römischen Gutshofes, dazu wird die Festung Dilsberg besucht. Anmeldeschluss ist der 24. August. Am 5. September (Samstag) geht es vom Odenwald nach Modautal. Anmeldeschluss ist der 1. September. Die nächste Wanderung führt am 3. Oktober (Samstag) vom Weinheimer Schlosspark durch den Exotenwald ins offene Hügelland. Anmeldeschluss ist der 28. September.

Rund um Winterkasten

Die letzte geplante Tour führt am 24. Oktober (Samstag) rund um Lindenfels-Winterkasten und die Burgruine Rodenstein. Anmeldeschluss dafür ist der 19. September. Auch wer nicht selbst mitläuft, kann einen Wanderer mit einer Spende unterstützen. Weitere Informationen gibt es im Internet. zg

