Heppenheim.Die Ortsgruppe des Odenwaldklubs bietet am Samstag, 26. September, eine Wanderung zur Juhöhe an. Treffpunkt ist um 8.45 Uhr am Parkplatz Friedhof/Eckweg. Die Wanderung, die etwa drei Stunden dauert, wird durch Übungen und Informationen zum Thema „Atmung“ ergänzt. Wegen der Auflagen durch Corona ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Deshalb ist eine Teilnahme nur nach Anmeldung unter 0157/7837 5430 möglich. red

