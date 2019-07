Wanderung ab Hüttenthal

Heppenheim.Die Ortsgruppen Heppenheim und Gernsheim des Odenwaldklubs laden für kommenden Sonntag, 21. Juli, zu einer etwa 16 Kilometer langen Gesundheitswanderung ein. Die Teilnehmer treffen sich um 9.30 Uhr auf dem Parkhof. Mit dem Bus geht es nach Hüttenthal, wo die Wanderung beginnt. Sie führt vorbei an Dachs-, Weißfrauen- und Siegfriedbrunnen und dem Naturschutzgebiet „Rotes Wasser“.

Die Schlussrast erfolgt gegen 17 Uhr im Gasthaus „Zur Alten Mühle“ in Kirschhausen. Die Fahrtkosten für Mitglieder und Gäste betragen 14 Euro, Kinder und Jugendliche sind frei. Anmeldungen werden noch am heutigen Dienstag, 16. Juli, unter Telefon 06252/71823 oder per E-Mail preuss@web.de angenommen. zg

